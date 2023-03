Basket femminile: è vigilia del penultimo turno del campionato di C donne.

Basket femminile: Villa Guardia domenica ospite a Giussano per blindare il passaggio in Gold

Vigilia del penultimo turno di ritorno del campionato di basket femminile di Promozione. Nel girone B volata lanciata per il primo posto dal Villa Guardia che sabato sarà spettatrice delle prime partite mentre scenderà in campo nel posticipo domenicale in quel di Giussano per provare a bissare il successo dell'andata per 52-39 ma anche lanciarsi in vetta solitaria visto che Ornago riposa. Un successo garantirebbe in anticipo anche l'accesso alla seconda fase Gold.

Così il cartellone del penultimo turno del girone B

Sabato 4 marzo Biassono-Binzago, Seregno-Carugate, Usmate-Carnate; domenica 5 ore 20.30 Giussano-GSV.

Classifica del girone B

Ornago, Villa Guardia 22; Carugate 20; Biassono 18; Usmate, Giussano 14; Seregno 8; Binzago 6; Carnate 4.