Basket femminile Villa Guardia finalmente si sblocca e centra la prima vittoria con Binzago

Il weekend ha portato bene al GS Villa Guardia che dopo 4 sconfitte di fila ha centrato il suo primo successo stagionale nel campionato di Promozione di basket femminile. La squadra diretta da coach Roberto Cantaluppi è partita subito forte contro Binzago chiudendo avanti all'intervallo per 30-24. Nel terzo quarto però si è spenta la luce tanto che le avversarie sono riuscite a rimontare e sorpassare al 30' per 41-44. Negli ultimi 10' però il GSV ha serrato la difesa e piazzato il parziale decisivo di 18-6 che gli ha permesso di portare a casa i primi due punti stagionali. Villa Guardia che tornerà in campo ancora a domicilio sabato prossimo contro il San Rocco Seregno.

Il programma del 5° turno d'andata girone Verde Promozione femminile Venerdì 19 novembre Real Busto-Fernese 35-45; sabato 20 ore 21 Villa Guardia- POB Binzago- 59-50, Canegrate-Lainate 56-57, domenica 21 San Rocco-Samarate 40-52.

Classifica del girone Verde Promozione femminile

Fernese 10; Samarate, Lainate 8; Canegrate, 6; Pob Binzago, San Rocco, Real Busto, Villa Guardia 2.