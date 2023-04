Basket femminile: vigilia del 5° turno del girone Gold di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia giovedì sera rende visita al Bettola a caccia di riscatto e punti

E' già vigilia di campionato di Promozione nel girone Gold di basket femminile e anche per il Villa Guardia che giovedì sera torna in campo per aprire il 5° turno ospite del Bettola. Seconda trasferta consecutiva per la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni che vuole riscattare le recenti due sconfitte di fila, l'ultima delle quali subita settimana scorsa sul campo del Lainate.

Questo il cartellone del 5° turno del girone Gold:

Giovedì 27 aprile ore 20.45 Bettola-Villa Guardia, Lainate-Ornago; sabato 29 Ororosa-Carugate, Bocconi-Brixia Brescia..

La classifica del girone Gold

Ororosa Bergamo, Brixia Brescia 12; Azzurra Brescia 10; Carugate, Lainate 8; Bettola, Villa Guardia, Ornago 6; Bocconi 0.