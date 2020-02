Basket femminile Villa guardia in campo domani sera

Basket femminile si è aperto il 14° turno di Promozione.

Basket femminile ieri il Samarate ha battuto nell’anticipo il BFM

Si è già aperto il 14° turno stagionale del campionato di basket femminile di Promozione. Ieri sera infatti il Samarate ha vinto l’anticipo del girone C sul campo del BFM mentre la capolista Ecostore Villa Guardia scenderà in campo domani sera venerdì 21 alle ore 21.30 ospite del Corbetta già battuto all’andata. Per il team lariano l’occasione di avvicinarsi alla matematica certezza di chiudere al primo posto la prima fase. All’Ecostore infatti mancano solo due vittorie a questo prezioso traguardo in chiave playoff.

Programma del 14° turno girone C

Mercoledì 19 febbraio BFM-Samarate 41-49; domani venerdì 21 Corbetta-Villa Guardia (ore 21.30), Real Busto-Gallarate; sabato 22 Nova-Canegrate, Tradate-Fernese.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 26; Gallarate, Canegrate, Samarate* 20; Nova, Fernese 14; Corbetta 12; BFM* 10; Real Busto 6; Tradate 0.

(* 1 gara in più)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU