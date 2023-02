Basket femminile: nel weekend si gioca il 4° turno di ritorno del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia lancia la volata per il primato dalla trasferta a Carugate

Si avvicina un weekend importante per il campionato di basket femminile di Promozione per il GS Villa Guardia che dopo il turno di riposo di prepara a tornare in campo. Il 4° turno di ritorno nel girone B lombardo si apre già sabato 4 con l'anticipo Seregno Biassono mentre il GSV di coach Fabrizio Molteni scenderà in campo domenica 5 (ore 18) ospite delle giovani di Carugate, già battute all’andata per 51-38 ma avversario che merita molto rispetto.

Anche perché Villa Guardia è reduce dal ko interno contro Ornago che poi ha sfruttato l'ultimo turno per agganciare con Biassono proprio le lariane in vetta al girone a quota 16 punti. Si apre così in questo weekend la volata per il primato che vede impegnata la formaziome comasca che già da domenica vuole ripartire di slancio senza più fare passi falsi.

Il Programma del 4° truno di riotno girone B Promozione donne

Sabato 4 San Rocco Seregno-Biassono; domenica 5 ore 18 Carugate- Villa Guardia, Ornago-Usmate, Giussano-Binzago.

I risultati del 3° turno di ritorno del girone B

Ornago-Carnate 50-48, Biassono-Carugate 60-45, Seregno-Busnago 61-34, Usmate-Giussano 69-50. Ha riposato Villa Guardia.

Classifica aggiornata del girone B

GS Villa Guardia, Ornago, Biassono 16; Carugate 14; Usmate 12; Giussano 8; San Rocco Seregno 6; Binzago, Carnate 4,