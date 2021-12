Basket femminile Villa Guardia non fa l'impresa e va ko in casa con Canegrate 

Basket femminile si è aperto il 1° turno di ritorno del campionato di Promozione donne

Non è riuscita l'impresa al GS Villa Guardia di battere la terza forza del girone Verde del campionato di basket femminile Promozione. Il 1° turno di ritorno infatti non ha riservato il quarto successo di fila alle lariane che ieri sera invece si sono dovute arrendere al Canegrate per 49-59. Per tre quarti però le locali se la sono giocata a viso aperto per poi arrendersi nel finale. Questo il commento di coach Roberto Cantaluppi: ."Abbiamo giocato bene - dice coach Cantaluppi - inizio difficile, dove non entrava quasi nulla. Bene il secondo e il terzo quarto, ma nell'ultimo, quattro palle perse pesanti hanno portato a facili contropiedi per Canegrate. Loro terze in classifica, ma potevamo farcela". Ora il campionato si ferma per la sosta natalizia e il Villa Guardia tornerà in campo sabato 9 gennaio ospite del Lainate.