Basket femminile Villa Guardia non sa se finirà la stagione sul campo

Basket femminile la Promozione se e quando tornerà in campo?

Basket femminile alla capolista Ecostore mancherebbero solo 3 gare alla fine della regular season poi i playoff

Lo sport nazionale e comasco stanno vivendo ore buie e drammatiche a causa del coronavirus che ha reso molto incerto il futuro anche di una delle più delle realtà del basket femminile nostrano che stava vivendo una stagione da protagonista. L’Ecostore Villa Guardia infatti è stata stoppata dall’emergenza meno di un mese fa quando nonostante la sconfitta subita sul campo del Corbetta venerdì 21 febbraio veleggiava al comando del girone C di Promozione femminile a tre turni dalla fine della regular season e con 4 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. “In effetti stavamo vivendo un ottimo momento- ci ha confidato coach Roberto Cantaluppi – prime e già qualificate con largo anticipo per i playoff. Ora il nostro obiettivo, con solo tre turni da giocare in casa, era quello di mantenere anche il primo posto. Ma l’emergenza sanitaria ha ovviamente stoppato tutto, la stagione regolare si sarebbe dovuta chiudere domenica scorsa ed invece francamente non sappiamo proprio come andrà a finire e se torneremo in campo. Per ora abbiamo sospeso tutta l’attività e gli allenamenti. Tutti a casa”. Nessuno lo dice ma inutile negare che c’è anche il forte rischio che la stagione possa chiudersi qua se non ci saranno le condizioni di sicurezza per riprendere. ” E’ un’eventualità che non ci auspichiamo – confida il dirigente Emanuele Castiglieri- perché vorrebbe dire innanzitutto che la situazione generale non è migliorata e che non saranno tornate le condizioni di normalità per giocare e allenarsi. Noi invece ci speriamo ancora di cuore perché tutti non vediamo l’ora di tornare in palestra. Ma la salute viene prima di tutto. Poi speriamo ci siano i tempi per recupere le gare rinviate e almeno concludere la stagione regolare giocando le ultime tre gare. Non resta che aspettare e confidare in buone nuove”.

L’ultima partita giocata dall’Ecostore Villa Guardia

6° turno di ritorno venerdì 21 febbraio Corbetta-Ecostore 61-56

Partite rinviate

7° turno di ritorno Ecostore-BFM

8° turno di ritorno Ecostore-Gallarate

9° turno di ritorno Ecostore-Canegrate

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 26; Gallarate 22;, Canegrate*, Samarate 20; Fernese 16; Nova*, Corbetta 14; BFM 10; Real Busto 6; Tradate 0. (* 1 gara in meno).

