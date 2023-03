Basket femminile: si è aperto ieri l'ultimo turno di regular season di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia ospita Binzago per assicurarsi il primato del girone B

So è aperto ieri sera l'ultimo turno della prima fase del campionato di Promozione di basket femminile. Nel girone B anticipo molto importante per la classifica quello vinto dal Carugate a spese dell'Ornago che ha permesso anche di agganciare in vetta il Villa Guardia a quota 24 punti. Il team lariano però domani sera avrà l'occasione ospitando Binzago (già battuto all'andata per 50-31) di assicurarsi in casa il primo posto del girone dopo aver già messo in cassaforte il passaggio alla fase Gold di categoria.

Così il cartellone dell'ultimo turno del girone B

Giovedì 9 marzo Carugate-Ornago 78-54; sabato 11 marzo Carnate-Biassono ore 21 Villa Guardia-Binzago; domenica 12 Seregno-Usmate.

Classifica aggiornata del girone B

Villa Guardia, Carugate 24; Ornago 22; Biassono 20; Giussano 16; Usmate 14; Seregno 8; Binzago 6; Carnate 4.