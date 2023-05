Basket femminile: si è già aperto ieri sera l'ultimo turno della fase Gold.

Basket femminile: Villa Guardia prepara la sfida con Azzurra Brescia con un occhio ai playoff

Si è aperto ieri sera con l'anticipo vinto dall'Ororosa a Lainate, l'ultimo turno del girone Gold di basket femminile Promozione dove è inserito anche il GS Villa Guardia. La squadra lariana dopo il turno di riposo si prepara a tornare in campo per l'ultimo impegno di questa seconda fase che lo vedrà ospitare in via Tevere l'Azzurra Brescia per provare a riscattare le ultime tre sconfitte di fila. La squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni è già sicura di partecipare al tabellone finale dei playoff regionali dove da ottava del Gold affronterà con il fattore campo a favore la prima classificata del girone Silver che dovrebbe essere la Pol. Volbarno.

Questo il programma del 7° e ultimo turno del girone Gold

Martedì 9 maggio Lainate-Ororosa 43-77; sabato 13 ore 21 Villa Guardia-Azzurra Brescia e Brixia-Ornago.

Questi invece i risultati 6° turno girone Gold

Carugate Bettola 60-62, Azzurra Brescia-Lainate 45.51, Ororosa Bergamo-Bocconi 66-37. Hanno riposato Villa Guardia e Brixia.

La classifica aggiornata del girone Gold

Ororosa Bergamo 16, Brixia Brescia 14; Azzurra Brescia, Lainate, Bettola10; Carugate, Ornago 8; Villa Guardia 6; Bocconi Milano 0.