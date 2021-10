Basket femminile Villa Guardia prepara l'esordio: "Si punta a fare i playoff"

Basket femminile oggi si apre il 2° turno del campionato di Promozione regionale.

Si apre questa sera il 2° turno d'andata del campionato di basket Promozione femminile. Nel girone Verde sarà l'anticipo odierno Fernese-Canegrate ad inaugurare la seconda tornata che sabato 30 vedrà il debutto atteso del Gs Villa Guardia unica rappresentante comasca. Il GSV di coach Roberto Cantaluppi ospiterà in via Tevere alle ore 21 il Basket Lainate a due anni di assenza dai campi di gioco per una partita ufficiale come precisa Emanuele Castiglieri dirigente GSV:

"Finalmente dopo quasi due anni si riparte con una partita ufficiale a Villa Guardia: il 30 ottobre si disputerà la nostra prima partita contro il Basket Lainate del campionato Promozione, la seconda giornata di calendario ma la prima per noi dopo il rinvio di quella con canegrate al 3 novembre. Rispetto a due anni fa la squadra si è ringiovanita parecchio, contando comunque sulle nostre ragazze d'esperienza che sono rimaste ossia, Carola Bianchi, Silvia Balzarotti, Marta Benzoni, Marta Fomasi e l'arrivo di Valentina Girardin. Abbiamo cercato di aggiungere a loro ragazze giovani ma con già una buona esperienza anche in categorie superiori. Purtroppo abbiamo perso Isabella Seveso per lavoro e Cristina Falasco per motivi personali ma a gennaio dovrebbe rientrare Alessia Di Benedetto, anche lei artefice del percorso fatto due anni fa quando eravamo in testa al campionato. Onestamente non sappiamo come saranno le squadre del nostro girone, anche perché dopo la pandemia siamo un pò tutti da scoprire. Abbiamo fatto un buon pre campionato vincendo anche il torneo di Samarate ma si sa benissimo che le partite pre campionato contano poco o nulla. Detto questo lo staff insieme alle ragazze vuole puntare a fare i play off. Inoltre il 4 novembre partirà anche il campionato delle nostre under 19. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di aggregare alla squadra alcune ragazze che arrivano da fuori, anche lì secondo me abbiamo fatto un buon lavoro, tra l'altro 5/6 ragazze delle under 19 gravitano stabilmente con il gruppo della Promozione dando atto al nostro programma che ci siamo prefissi quest'estate e denominato da noi "Progetto giovani" così che possa servire per la loro crescita e in un futuro non molto lontano possano essere loro le protagoniste della nostra prima squadra, speriamo magari in serie C".