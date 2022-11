Basket femminile: si è giocato il 4° turno d'andata del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia riparte e cala il tris vincente contro Carugate

Cala il tris vincente il Gs Villa Guardia che si mantiene in vetta al girone B del campionato di Promozione di basket femminile. La squadra lariana di coach Fabrizio Molteni ha infatti regolato in casa il Carugate per 51-38 grazie ad un'ottima difesa che ha concesso poco alle avversarie.

Soddisfatto a fine gara il tecnico GSV che sottolinea la bontà della difesa ma vede margini di miglioramento in attacco:

"Ho fatto ampie rotazioni, soprattutto nella prima parte di gara. Non abbiamo mai trovato la scintilla per uccidere la partita, a parte 3 minuti nel terzo periodo con un break di 7-0. Potevamo attaccare di più il ferro: spesso ci siamo accontentate del tiro da fuori, contro una squadra più leggera in quasi tutti i ruoli. Funziona invece discretamente la difesa, e per la terza partita consecutiva lasciamo gli avversari sotto i 50 punti".

Villa Guardia tornerà in campo ancora in casa sabato 19 novembre per ospitare la sfida al vertice con Biassono.

Il tabellino di GS Villa Guardia-Carugate 51-38 (11-7, 22-18, 39-31)

GS Villa Guardia: Benzoni 9, Okland 8, Fomasi 6, De Caro 6, Longoni 6, Montorfano 5, Galbiati 5, Della Bosca 5, Duzioni 1, Fasola, Monti, Carcano.

Il programma del 4° turno d’andata girone B

Sabato 12 ore 21 Villa Guardia-Carugate 51-38, Biassono-Seregno 64-60, Usmate-Ornago52-36; domenica 13 Binzago-Giussano 56-62.

Classifica aggiornata girone B

GS Villa Guardia, Biassono, Giussano 6; Binzago, Usmate Ornago 4; Carugate 2; San Rocco Seregno, Carnate.

Il programma del 5° turno d’andata girone B

Giovedì 17 novembre Carugate-Seregno; sabato 19 ore 21 Villa Guardia-Biassono; domenica 20 Ornago-Giussano, Binzago-Usmate.