Basket femminile: Villa Guardia riparte sbancando Usmate e allungando in vetta

Basket femminile si è aperto il girone d'andata del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: il team di coach Molteni si è imposto in trasferta per 31-44 e ora ha 4 punti di vantaggio sulle seconde

Si è aperto il girone di ritorno del campionato di Promozione di Basket femminile e si è aperto nel segno del Villa Guardia. Già perchè la squadra lariana capolista nel girone B ha aperto il suo 2023 come aveva chiuso il 2022, vincendo. Il team di coach Fabrizio Molteni infatti nel weekend ha sbancato il difficile campo di Usmate allungando anche il vantaggio in classifica sul terzetto delle seconde ora distanti 4 punti. Soddisfatto il tecnico GSV:

"Ottimo approccio al match ed ottimo lavoro difensivo per oltre 30'. Dobbiamo essere più costanti durante la partita, migliorare le percentuali al tiro e soprattutto dobbiamo avere più segnali positivi da più ragazze, altrimenti rischiamo di essere troppo corti per una stagione così lunga"

Villa Guarda tornerà in campo sabato prossimo in casa dove ospiterà una delle seconde l'Ornago già battuto all'andata di misura per 44-48.

Il tabellino di Usmate-Villa Guardia 31-44

Parziali: 5-17, 9-24, 22-33

GS Villa Guardia: Benzoni 7, Montorfano 6, Galbiati 6, Okland, Della Bosca 8, Dalle Ave 5, Limonta, Fasola, De Caro, Longoni 9, Monti, Carcano 3

Questo il programma completo del 1° turno di ritorno girone B

Giovedì 12 gennaio Carnate-Carugate 48-59; domenica 15 ore 18 Usmate-Villa Guardia 31-44, Ornago-Seregno 45-24, Giussano-Biassono 73-68.

Classifica aggiornata del girone B

GS Villa Guardia 16; Biassono, Ornago, Carugate 12; Usmate 10; Giussano 8; Binzago, San Rocco Seregno, Carnate 4,

Questo il programma completo del 2° turno di ritorno girone B

Domenica 15 gennaio Binzago-Carnate 51-58; sabato 21 ore 21 Villa Guardia-Ornago, Biassono-Usmate; lunedì 23 Carugate.Giussano.