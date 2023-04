Basket femminile: si apre oggi il 3° turno del girone Gold di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia sabato 15 in posticipo riceverà la capolista Ororosa

E' pronto a tornare in campo il campionato di basket femminile di Promozione lombarda che nel girone Gold già stasera apre il suo terzo turno d'andata. Sarà l'anticipo Ornago-Bocconi ad aprire i giochi della terza giornata che invece sarà poi chiusa sabato sera alle 21.15 dal Gs Villa Guardia che tra le mura amiche della palestra di via Tevere ospiterà una delle formazioni più accreditate per il salto in serie C l'Ororosa Bergamo che sta guidando il girone al fianco di Carugate e Brixia Brescia a quota 8 a sole due lunghezze dal team lariano diretto da coach Fabrizio Molteni. Un impegno tosto per le lariane che però sono reduci dal bel successo pre pasquale con la Bocconi Milano.

Questo il cartellone del 3° turno del girone Gold:

Giovedì 13 aprile Ornago-Bocconi; venerdì 14 ore 21 Brixia Brescia-Lainate. ore 21.15 Azzurra Brescia-Bettola; sabato 15 ore 21 Villa Guardia-Ororosa Bergamo,

La classifica del girone Gold

Carugate, Ororosa Bergamo, Brixia Brescia 8; Lainate, Bettola, Villa Guardia, Azzurra Brescia 6; Ornago 4; Bocconi 0.