Basket femminile: si è giocato il penultimo turno del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia sbanca Giussano e vola in testa da sola

Missione compiuta dal Villa Guardia che vincendo il penultimo turno del campionato di basket femminile di Promozione si è lanciata al primo posto solitario del girone B qualificandosi in anticipo alla fase Gold. Decisivo il successo di ieri sera messo a segno dal team lariano diretto da coach Fabrizio Molteni sul campo del Giussano per 40-57. Ora il Villa Guardia chiuderà questa prima fase sabato prossimo in casa quando ospiterà il Binzago già battuto all'andata per 31-50 per assicurarsi così il primo posto del girone.

Così il cartellone del penultimo turno del girone B

Sabato 4 marzo Biassono-Binzago 53-47, Seregno-Carugate 57-74, Usmate-Carnate 52-44; domenica 5 ore 20.30 Giussano-GSV 40-57.

Classifica del girone B

Villa Guardia 24; Ornago, Carugate 22; Biassono 20; Giussano 16; Usmate 14; Seregno 8; Binzago 6; Carnate 4.

Così il cartellone dell'ultimo turno del girone B

Giovedì 9 marzo Carugate-Ornago; sabato 11 marzo Carnate-Biassono ore 21 Villa Guardia-Binzago; domenica 12 Seregno-Usmate.