Basket femminile: Villa Guardia sfiora l'impresa a Bergamo ma è Ororosa a volare in finale

Si è chiusa ieri sera la corsa playoff di basket femminile per la squadra di Promozione del GS Villa Guardia. Il team lariano diretto da coach Fabrizio Molteni infatti ha perso la semifinale del tabellone Blu per 59-53 sul campo dell'Ororosa Bergamo che così vola in finalissima per il salto in serie C.

Ma Villa Guardia esce da questa stagione a testa altissima perché ha di fatto sfiorato l'impresa comandando a lungo la gara. Andata al riposo lungo sotto di soli 2 punti, Villa Guardia anche dopo l'intervallo ha saputo reagire e giocare punto a punto con le bergamasche che solo nei minuti finali hanno gestito il piccolo vantaggio che ha consegnato loro vittoria e qualificazione alla finale.

"Abbiamo accarezzato il sogno. Ci abbiamo creduto - dice coach Molteni - ma alla fine il ranking ha dato ragione a Ororosa testa di serie numero 1 del ranking. Il nostro cammino si ferma in semifinale. Un cammino fatto di miglioramenti ed applausi, che giunti fino qui ci stanno un po' stretti. Ora qualche giorno di pausa, poi ci rimetteremo in pista per mettere le basi del futuro prossimo, in accordo con società e dirigenza".

Il tabellino di Ororosa Bergamo-Villa Guardia 59-53

Parziali: 16-16; 35-33; 46-43 Tabellini: Benzoni 9, Montorfano 2, Galbiati 11, Della Bosca 8, Fomasi 6, Dalle Ave 4, Limonta 2, Clerici 2, Longoni 9, Fasola S., Toppi n.e., Mariani n.e. All: Molteni

Questi i risultati delle semifinali playoff del tabellone Blu

Giovedì 25 maggio Lainate-Carugate 57-73; lunedì 29 Ororosa Bergamo-Villa Guardia 59-53.