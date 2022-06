Basket femminile Villa Guardia si arrende nei quarti a Trezzano ma chiude la stagione tra gli applausi

Basket femminile sono iniziati i playoff nel campionato lombardo di Promozione donne.

Si è chiusa ieri al primo turno dei playoff del campionato di basket femminile di Promozione la splendida cavalcata del Gs Villa Guardia. Il team lariano infatti primo classificato nel girone Silver 4 era entrato nel tabellone dei quarti di finale playoff e ieri affrontava in trasferta il Trezzano Basket quinto classificato nel girone Gold in una sfida secca. Purtroppo il GSV si è dovuto arrendere con il punteggio di 59-46 pagando ancora alcune assenze importanti come ha sottolineato coach Roberto Cantaluppi anche lui assente per indisposizione fisica nel match giocato ieri:

"Purtroppo abbiamo perso al termine di una partita di playoff vera giocata in un'autentica bolgia e in una palestra molto piccola. Non sono alibi anche perchè l'arbitraggio è stato molto buono. Merito ai nostri avversari tosti e di stazza fisica importante. Noi però siamo sempre stati presenti senza mai mollare di un centimetro per tutti i 40'. Le assenze e l'aggravarsi dei falli hanno reso la partita non facile da gestire ma le ragazze sono state brave a rientrare e finire all'intervallo sotto di soli 4 punti. Bene anche nella terza frazione chiusa in parità. Poi però nell'ultimo tempo la gara molto equilibrata è stata spaccata da una tripla delle nostre avversari a pochi minuti dalla fine che ha deciso la qualificazione. Però alle ragazze ho detto che non devono essere deluse anzi hanno giocato una stagione super al di sopra delle aspettative. Complimenti e meriti a loro, allo staff tecnico che collabora con me a cominciare dal mio assistente Marcelli e a Cristina Falasco. Ora ci alleneremo ancora un pò e poi inizieremo a organizzare e preparare la prossima stagione visto che ci sono alcune ragazze che vorrebbero venire a giocare con noi. Questo significa che Villa Guardia è diventata una realtà appetita da molti sul territorio. Una realtà che anche nel femminile sta ottenendo buoni risultati su tutti i fronti e vuole continuare a farlo anche in futuro".