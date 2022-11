Basket femminile: si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del campionato di Promozione rosa.

Basket femminile: Villa Guardia si prepara allo scontro al vertice con Biassono

Nel campionato di Promozione di basket femminile si è già aperto ieri sera il 5° turno d'andata. Nel girone B infatti si è giocato ieri sera l'anticipo sul fondo classifica che ha visto il successo del San Rocco Seregno sul campo del Carnate. E' vigilia invece per il GS Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che domani sera è atteso dal big match casalingo al vertice contro il pari classifica Biassono. Sfida d'alta quota per le lariane che sulla scia delle prime ter vittorie consecutive cercano il poker per confermare imbattibilità e primato.

Il programma del 5° turno d’andata girone B

Giovedì 17 novembre Carugate-Seregno 33-38; sabato 19 ore 21 Villa Guardia-Biassono; domenica 20 Ornago-Giussano, Binzago-Usmate.

Classifica aggiornata girone B

GS Villa Guardia, Biassono, Giussano 6; Binzago, Usmate Ornago 4; Carugate, San Rocco Seregno 2; Carnate 0.