Basket femminile Villa Guardia stasera gioca in anticipo e cerca il colpo contro il Real Busto

pallacanestro rosa in campo

Basket femminile si apre oggi l'ultimo turno del campionato di Promozione donne.

Basket femminile si apre oggi l'ultimo turno del campionato di Promozione donne.

Basket femminile la squadra di coach Cantaluppi punta al terzo successo di fila per virare a quota 6 punti al giro di boa

Sula scia degli ultimi due success di fila il Gs Villa Guardia apre oggi l'ultimo turno d'andata del campionato regionale di Promozione di basket femminile. La squadra diretta da coach Roberto Cantaluppi infatti questa sera giocherà in anticipo su campo del Real Busto Arsizio per provare a strappare il terzo referto rosa consecutivo e salire così a quota 6 punti rilanciando di fatto le sue quotazioni in vista del girone di ritorno. Ancora assente però l'ultima arrivata in casa GSV l'esperta Valentina Girardin. Il suo esordio è così rimandato al ritorno. Le altre gare del giro di boa nel girone Verde sono in programma domani sabato 4 dicembre.

Il programma del 7° turno ultimo d'andata girone Verde Promozione femminile

Venerdì 3 dicembre ore 21 Real Busto Arsizio-GS Villa Guardia; sabato 4 Fernese-San Rocco Seregno ; domenica 5 Lainate-Samarate, Binzago-Canegrate.

Classifica del girone Verde Promozione femminile

Fernese 12; Basket Lainate 10; Samarate, Canegrate 8; GS Villa Guardia 4; Pob Binzago, San Rocco Seregno, Real Busto Arsizio 2.