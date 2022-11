Basket femminile: si è chiuso ieri il 6° turno del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia torna al successo e in vetta sbancando Carnate

Torna al successo la squadra di Promozione del GS Villa Guardia nel campionato di basket femminile lombardo. Nel 6° turno d'andata del girone B il team diretto da coach Fabrizio Molteni ha mantenuto fede ai favori del pronostico andando a sbancare il campo del fanalino di coda Carnate per 47-62.

Una vittoria convincente frutto di una buona prova di squadra come ha sottolineato a fine gara il tecnico GSV:

"Partita cui in le ragazze sono sempre state avanti, entrando in campo concentrate e sapendo che non si dovevano lasciare i 2 punti per strada. All'intervallo siamo andati al riposo avanti di sette punti solo per demerito nostro avendo sbagliato tanti canestri facli. Sistemato questo siamo riusciti ad allungare nel terzo quarto a più 15 , e poi ho dato spazio a tutte. Abbiamo provato ad eseguire quello visto in settimana, e direi che la strada giusta è questa. Ora serve più continuità nell'arco della gara e più intensità da parte di tutte".

Villa Guardia con questo successo ritorna anche in vetta al girone B in codominio con Ornago e Biassono e tornerà in campo sabato 3 dicembre ancora in trasferta ospite del San Rocco Seregno.

Il tabellino di Carnate - GS Villa Guardia 47 - 62

Parziali 10-12, 17-24, 31-43

Villa Guardia: Benzoni 10, Montorfano 5, Okland 4, Della Bosca 6, Fomasi 20, Dalle Ave 2, Porta, Fasola S. 2, De Caro 4, Longoni 5, Monti 2, Carcano 2. All. Molteni

Trasferta positiva per le ragazze della promo: foglio rosa intascato e record stagionale 4-1.

Il programma del 6° turno d’andata girone B

Sabato 26 novembre ore 21 Carnate-Villa Guardia 47-62; domenica 27 Usmate-Carugate 51-66, Ornago-Binzago 45-43, Giussano-San Rocco Seregno 63-64.

Classifica aggiornata girone B

Biassono, GS Villa Guardia, Ornago 8; Giussano, Usmate 6; Binzago, Carugate, San Rocco Seregno 4; Carnate 0.

Il programma del 7° turno d’andata girone B

Sabato 3 dicembre ore 20.15 San Rocco Seregno-Villa Guardia, Biassono-Ornago; domenica 4 Giussano-Carnate; lunedì 5 Carugate-Binzago.