Basket femminile: vigilia del 4° turno d'andata nel campionato di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia torna in campo e punta al tris contro Carugate

Dopo il turno di riposo si appresta a tornare in campo il Villa Guardia nel campionato di Promozione di basket femminile lombardo. Per la verità il 3° turno d'andata del girone B si è chiuso solo ieri sera con il successo di Ornago nel posticipo a Carnate e così ha raggiunto in vetta a quota 4 proprio Villa Guardia, Biassono, Binzago e Giussano. Come detto è già vigilia per il GSV di coach Fabrizio Molteni che sabato 12 alle ore 21 torna tra le mura amiche di va Tevere per ospitare il Carugate formazione giovane ma da non sottovalutare. Per Carola Bianchi e compagne l'occasione per centrare il terso successo di fila e mantenere imbattibilità e primato.

Il programma del 4° turno d’andata girone B

Sabato 12 ore 21 Villa Guardia-Carugate, Biassono-Seregno, Usmate-Ornago; domenica 13 Binzago-Giussano.

Questi i risultati del 3° turno d’andata girone B

Domenica 6 Giussano-Usmate 59-54, Binzago-San Rocco 63-49; lunedì 7 Carugate-Biassono 47-53; giovedì 10 Carnate-Ornago 51-61. Ha riposato Villa Guardia.

Classifica aggiornata girone B

GS Villa Guardia, Biassono, Binzago, Giussano, Ornago 4; Carugate, Usmate, 2; San Rocco Seregno, Carnate.