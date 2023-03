Basket femminile: si è chiusa la prima fase del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia travolge Binzago e conquista il primato del girone B

Missione compiuta dal Villa Guardia che ha chiuso al primo posto la regular season del campionato di basket femminile di Promozione. La squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni vincedo l'ultima gara della prima fase travolgendo Binzago per 52-26 ha di fatto confermato la leadership del girone B dopo aver già messo in cassaforte il passaggio alla fase Gold. Gara di fatto già chiusa dopo il primo quarto terminato a favore del GSV per 17-2. Ora il team lariano aspetta di conoscere avversarie e calendario del girone Gold.

Il tabellino di Villa Guardia-Binzago 52-26

Parziali 17-2, 35-3, 42-15

Villa Guardia: Fomasi 16, Galbiati 8, Longoni 8, Benzoni 7, Fasola 7, Okland 4, Delle Ave 2, Montorfano, Della Bosca, De Caro, Limonta, Mariani. All. Molteni.

Così i risultati dell'ultimo turno del girone B

Giovedì 9 marzo Carugate-Ornago 78-54; sabato 11 marzo Carnate-Biassono 59-6;5 ore 21 Villa Guardia-Binzago 52-26; domenica 12 Seregno-Usmate 43-55.

Classifica aggiornata del girone B

Villa Guardia 26; Carugate 24; Ornago, Biassono 22; Usmate 18; Giussano 14; Seregno 8; Binzago 6; Carnate 4.