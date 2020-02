Basket femminile Villa Guardia vince ancora e allunga

Basket femminile dopo il 4° turno di ritorno in Promozione.

Basket femminile Ecostore che vittoria casalinga sofferta contro il Samarate

Senza incantare l’Ecostore Villa Guardia vince ancora e allunga in classifica nel girone C del campionato di basket femminile di Promozione. Approfittando del ko del Gallarate con Canegrate, la squadra lariana pur soffrendo e segnando pochissimo si sbarazza dell’ostico Samarate e va in fuga ora con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Villa Guardia che tornerà in campo sabato 15 febbraio ospite del fanalino di coda Tradate già battuto all’andata per 59-32.

Programma del 13° turno girone C

Mercoledì 5 febbraio BFM-Fernese 60-49; venerdì 7 Nova-Real Busto 47-31, Corbetta-Tradate 71-48; sabato 8 Villa Guardia-Samarate 29-25, Canegrate-Gallarate 57-44.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 24; Gallarate, Canegrate 18; Samarate 16; Nova 14; Fernese, Corbetta 12; BFM 10; Real Busto 6; Tradate 0.

Programma del 14° turno girone C

Venerdì 14 febbraio Gallarate-BFM; sabato 15 Samarate-Nova, Real Busto-Canegrate, Fernese-Corbetta, Tradate-Villa Guardia (Ore 18).

