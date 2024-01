Basket femminile: Villa Guardia vince il derby con Como e si garantisce il 4° posto in anticipo

E' andato in archivio il penultimo turno della prima fase del campionato di serie C femminile che ha emesso i primi verdetti. Tra questi il 4° posto raggiunto con una partita d'anticipo dal Villa Guardia che ha centrato questo obiettivo, che vale la qualificazione al girone Gold lombardo, da matricola battendo in casa il Basket Como per 41-33.

Si è certificato anche il primo posto del Nibionno invece resta da stabilire ancora la seconda piazza con il Mariano ancora in lizza ma dovrà vincere l'anticipo dell'ultimo turno mercoledì prossimo sul campo di Como e poi sperare nel ko di Lecco con Nibionno.

I risultati del 13° turno, sesto di ritorno del girone C

Venerdì 19 gennaio alle 21.15 Btf Cantù-Vertematese 49-43, Mariano-Lecco 30-57; sabato 20 alle 21.15 Villa Guardia-Basket Como 41-33, Nibionno-Garbagnate 84-32.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 24; Nonna Papera Mariano, Lecco 20; Villa Guardia 12; Basket Como, Vertematese 8 Garbagnate, Btf Cantù 6.

Il programma del 14° turno, ultimo di ritorno del girone C

Mercoledì 24 gennaio alle 21.30 Basket Como-Mariano, venerdì 26 ore 21,30 Vertematese-Villa Guardia, sabato 27 Lecco-Nibionno, domenica 28 ore 18.30 Garbagnate-Btf Cantù.