Basket femminile vincono Vertematese e Btf Cantù

Basket femminile dopo ilo 19° turno di serie C.

Basket femminile cadono Mariano a Sondrio e anche le due squadre lariane

Il 19° turno del campionato di basket femminile di serie C è stato agrodolce per le squadre lariane. Sorride ma con i brividi la Vertematese che si conferma seconda in classifica battendo a fatica il Bollate. Torna a vincere anche il Btf Cantù che a domicilio ha regolato Arcore. Brutto stop in Valtellina invece per la Nonna Papera Mariano battuta a Sondrio e agganciata in classifica (ma va a-2 nei confronti diretti). Male anche le due squadre lariane Comense e Basket Como battute entrambe.

Programma del 19° turno girone B

Venerdì 7 febbraio Pro Patria-Comense 52-40, Vertematese-Bollate 57-55; sabato 8 Btf Cantù-Arcore 71-65, Sondrio-Nonna Papera Mariano 63-54, Gavirate-Valmadrera 42-68, Basket Como-Eureka Monza 43-54; domenica 9 Garbagnate-Robbiano 53-53.

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 34; Vertematese 28; Nonna Papera Mariano Comense, Gavirate, Pro Patria Busto Arsizio, Sondrio 26; Eureka Monza 18;Ardor Bollate, Btf Cantù, Garbagnate 16; Basket Como 12; Robbiano 10; Arcore 8; Carroccio Legnano, Pol. Comense 2.

Sabato 15 febbraio Monza-Vertematese (ore 20); domenica 16 Arcore-Mariano (ore 18.30), Bollate-Pro Patria Busto, Robbiano-Btf Cantù (ore 18), Comense-Sondrio (ore 18), Carroccio Legnano-Valmadrera, Garbagnate-Basket Como (ore 19).

