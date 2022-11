Basket femminile: si è completato l'8° turno d'andata del campionato di serie C donne.

Basket femminile: weekend amarissimo per Cantù e Como entrambe ko a domicilio

Si è completato l'8° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C e nel girone B si è chiuso amaramente per i colori lariani. Nel weekend infatti sconfitte pesanti a domicilio sia per il Basket Como sempre all'inseguimento del Tradate sia per un'incompleto Btf Cantù travolto anche dall'Idea Sport Milano. E venerdì prossimo ci sarà il derby Cantù-Mariano.

Il tabellino di

Btf Cantù-Idea Sport 30-72

Parziali: 5-12, 14-31, 28-56

BTF: S. Volpi 23, Ballabio 5, G. Volpi 2, Fanuzzi, Sotgiu, Tomasini, Cannataro, Benarfa. All. Rossi.

Basket Como-Tradate 41-58

Parziali 6-12, 16-26, 30-42

Basket Como: Frontini 11, Palermo 9, Chiappelli 7, Ghielmi 6, Barozzi 3, G. Condello 2, Borloni 2, Proserpio 1, Testa, C. Condello. All. Ventura

Programma dell'8° turno andata girone B

Venerdì 18 ore 21 Vertematese-Legnano 50-37, ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate 72-34, Trezzano-Garbagnate 66-46, Fernese-Gallarate48-61; sabato 19 ore 20.45 Btf Cantù-Idea Sport Milano 30-72, Basket Como-Tradate 41-58; domenica 20 Corsico-Sondrio 55-63.

La classifica del girone B

Gallarate 16; Vertematese 14; Corsico, Sondrio 12; Mariano 10; Bollate, Trezzano, Tradate, Idea Sport 8; Fernese 6; Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.

Programma del 9° turno andata girone B

Giovedì 24 Tradate-Legnano; venerdì 25 ore 21 15 Gallarate-Como, Cantù-Mariano, Gavirate-Corsico; sabato 26 Sondrio-Trezzano; domenica 27 Garbagnate-Fernese, Idea Sport-Bollate.