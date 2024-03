Basket femminile: weekend amarissimo per le squadre nostrane, al tappeto anche Como

Weekend davvero nerissimo per le squadre nostrane impegnate nel campionato di basket femminile di serie C. Il giro di boa della seconda fase dopo le sconfitte negli anticipi subite da Mariano, Villa Guardia Vertematese e Cantù si è chiuso anche con il ko casalingo del Basket Como per mano del Gavirate.

La squadra biancorossa lariana resta così mestamente all'ultimo posto nel girone Silver Ovest ma aprirà già mercoledì il nuovo turno con il testacoda contro la capolista Fernese.

Il programma del 5° turno del girone Gold Ovest

Giovedì 7 marzo Sportlandia Tradate-Nonna Papera Mariano 66-61; venerdì 8 ore 21.15 Gallarate-Villa Guardia 72-36, sabato 9 Nibionno-Corsico 54-46, domenica 10 Lecco-Legnano 50-54.

Classifica aggiornata del girone Gold Ovest

Nibionno 20; Gallarate 18; Lecco 14; Legnano 12; Mariano, Corsico 8; Tradate 6; Villa Guardia 2.

Il programma del 6° turno del girone Gold Ovest

Sabato 16 marzo ore 21,15 Villa Guardia-Tradate Legnano-Nibionno, domenica 17 Lecco-Gallarate, ore 21 Corsico-Mariano.

I risultati del 5° turno del girone Silver Ovest

Giovedì 7 marzo ore Fernese-Garbagnate 60-52 venerdì 8 ore 21.15 Btf Cantù-Trezzano 45-56, ore 21.30 Vertematese-Vigevano 37-51; sabato 9 ore 21.30 Basket Como-Gavirate 45-64.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 18; Cat Vigevano, Gavirate 14; Trezzano 12; Btf Cantù, Garbagnate 10; US Vertematese 6; Basket Como 4.

Il programma del 6° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 13 marzo ore 21 Basket Como-Fernese; venerdì 15 Gavirate-Garbagnate, ore 21.30 Trezzano-Vertematese; sabato 16 ore 21 Vigevano-Btf Cantù.