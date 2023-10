Basket femminile: weekend amaro nel lecchese per Vertematese e Como

E' andato in archivio il 1° turno del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia che ha regalato sorrisi e punti solo alla Nonna Papera Mariano e alla neopromossa GS Villa Guardia a segno negli anticipi del venerdì. Nel weekend invece sono arrivare le sconfitte pesanti di Basket Como travolto sabato sul campo del Nibionno e della Vertematese caduta a Lecco. E il 2° turno presenterà un doppio derby lariano: venerdì 13 Vertematese-Mariano e sabato 14 Como-Cantù.

Il programma del 1° turno d'andata del girone C

Venerdì 6/10 ore 21.15 Btf-Villa Guardia 42-48, Nonna Papera Mariano-Garbagnate 58-48 , sabato 7 ore 21 Nibionno-Como 91-50; domenica 8 alle 18 Lecco-Vertematese 63-42.

Classifica aggiornata del girone C

Villa Guardia, Nonna Papera Mariano, Nibionno, Lecco 2; Btf Cantù, Garbagnate, Basket Como, Vertematese 0.

Il programma del 2° turno d'andata del girone C

Venerdì 13/10 ore 21.30 Vertematese-Mariano; sabato 14 ore 20.30 Basket Como-Btf Cantù, 21.15 Villa Guardia -Nibionno; domenica 15 Garbagnate-Lecco