Basket femminile weekend fortunato e vincente per le cestiste lariane in serie A1

Basket femminile si è giocato il 5° turno di ritorno nel massimo campionato italiano donne.

Basket femminile a segno Del Pero con la capolista Schio, Spreafico con Costa Masnaga e Frustaci con Lucca ora seconda in classifica

Weekend positivo e vincente per le cestiste nostrane nel massimo campionato di basket femminile italiano. Tutte a segno e vittoriose infatti le portacolori lariane impegnate nel 5° truno di riotno di serie A1. A cominciare dalla canturina Beatrice Del Pero che si mantiene in vetta solitaria alla classifica con la sua Famila Schio corsara sul campo di Broni per 48 - 82 (18-19, 26-39, 41-63). Al secondo posto ora da sola si conferma Lucca della vertematese Sofia Frustaci che con i suoi 4 punti ha contribuito all'importante successo casalingo contro Campobasso per 68 - 63 (23-18, 40-37, 56-50). Infine continua a risalire la classifica la Limonta Costa Masnaga dell'assese Laura Spreafico (12 punti per lei) che ancora una volta ha vinto al fotofinish su campo di Faenza dopo un overtime per 72 - 74 (15-18, 35-35, 50-45, 63-63).

Risultati del 5° turno di Ritorno

28/01/2022

Akronos Moncalieri - Fila San Martino di Lupari 55 - 71

29/01/2022

E-Work Faenza - Limonta Costa Masnaga 72 - 74

Costruzioni Italia Broni - Famila Wuber Schio 48 - 82

30/01/2022

Allianz Geas Sesto San Giovanni - USE Scotti Rosa Empoli 79 - 66

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - La Molisana Magnolia Campobasso 68 - 63

Rinviate Passalacqua Ragusa - Dinamo Sassari e Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia

La nuova classifica di A1 femminile

Famila Wuber Schio**** 28, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 22, Umana Reyer Venezia****** 20, Passalacqua Ragusa***** 20, Virtus Segafredo Bologna***** 20, La Molisana Magnolia Campobasso****** 14, Fila San Martino di Lupari***** 14, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 14, Limonta Costa Masnaga** 12, Dinamo Sassari****** 10, Costruzioni Italia Broni**** 6, Akronos Moncalieri*** 6, E-Work Faenza***** 4, USE Scotti Rosa Empoli***** 2

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

******sei partite in meno