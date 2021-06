Basket giovanile a Cermenate la Virtus vince il Torneo Splendor under18

Basket giovanile: sabato divertente per la pallacanestro nostrana.

Basket giovanile a Villa Guardia che successo l'open day tutto al femminile

E' stato un weekend bello e intenso per il basket giovanile lariano che è sceso in campo per tornei partite e anche open day al femminile.

Sabato 19 Open day in rosa a Villa Guardia

A Villa Guardia presso la palestra di via Tevere sabato 19 è andato in scena il terzo Open Day organizzato dal GSV basket all'interno del progetto Spina Bees. Il terzo evento è stato tutto al femminile con un allenamento aperto a cui hanno partecipato venti ragazzine dai 6 ai 16 anni gestite ottimamente dagli istruttori locali Giulia Luisetti, Marta Benzoni, Gabriele Borghi, la partecipazione di Mattia Pontiggia e Greta Cammarata, oltre alla supervisione di coach Roberto Cantaluppi, Massimo Marcelli Fiori e Mauro Borghi. Una bella giornata di canestri e divertimento che si è conclusa con un'amichevole interna tra le tre squadre femminili del GSV: under 16, under 18 e Promozione.

Sabato 19 torneo Splendor Under18 maschile a Cermenate

Nel pomeriggio di sabato 19 i fari puntati anche sulla palestra Renato Malacarne di Cermenate dove la Virtus locale ha organizzato un divertente torneo Splendor, un triangolare riservato a tre formazioni under18 : i locali della Virtus, l'ABC Lomazzo e il GSV Villa Guardia. Dopo tre belle partite il successo ha premiato i gialloblù di casa griffati Splendor S.A.S. e diretti da coach Figini, Cche hanno preceduto nell'ordine ma solo per differenza canestri i pari età di Lomazzo e Villa Guardia.

Questi i risultati delle tre partite

Villa Guardia - Lomazzo 47-43 Parziali: 10-11, 26-21, 32-31, 47-43

Virtus Cermenate U18 Splendor - Lomazzo 39-41. Parziali: 11-13, 21-26, 27-33, 39-41

Virtus Cermenate U18 Splendor - Villa Guardia 66-52 Parziali: 14-15, 30-27, 55-34, 66-52