Basket giovanile a Cermenate non ha deluso le attese il Trofeo Splendor under19

Basket giovanile si è chiuso il torneo organizzato dalla società lariana Virtus.

Basket giovanile il successo ha premiato Here You Can Pavia, sul terzo gradino del podio i gialloblù loacli davanti a Erba

Tempo di tornei estivi per il basket giovanile lariano. Si è chiuso nel weekend a Cermenate il Torneo Splendor riservato alla categoria Under19 e organizzato dalla società locale Virtus. A vincere la competizione è stata la squadra pavese dell'Here You Can che in finalissima ha battuto Cinisello. Sul terzo gradino del podio i padroni di casa Virtus che nella finalina hanno vinto il derby con Erba Al sesto posto invece i Cucciago Bulls.

Risultati Girone Blu Cinisello-Erba 70-54 ASA Cinisello -Lissone63-60 APL Lissone - Le Bocce Erba 63-76

Risultati Girone Giallo Here You Can -Cucciago Bulls 97-46 Here You Can - Virtus Cermenate 73-64 Virtus Cermenate - Cucciago Bulls 124-47

Finale 5°/6° posto Cucciago Bulls - APL Lissone 32-105 Finale 3°/4° posto Virtus Cermenate - Le Bocce Erba 72-64 Finale 1°/2° posto Here You Can Pavia - ASA Cinisello 81-75