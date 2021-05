Basket giovanile al via gli Open days del minibasket SCB

Basket giovanile nuove iniziative giovanili dello Sport Club Brianza.

Basket giovanile porte aperte gratuitamente ai baby cestisti a maggo e giugno

Continua l’attività anzi aumenta in casa di una delle società lariane più impegnate nel basket giovanile. Si tratta dello Sport Club Brianza che ha organizzato per i prossimi 5 sabati una serie di Open days che si svolgeranno presso il campo esterno dell’Oratorio di Lipomo e del Centro Sportivo di Alzate Brianza riservati ai ragazzi e ragazze nati/e nel 2010, 2011, 2012 e 2013. Per i ragazzi è l’occasione di provare a giocare a minibasket gratuitamente e conoscere l’ambiente SCB e per la società è una iniziativa indispensabile per programmare la prossima stagione. Per partecipare è necessario contattare prima la società al tel 3297913643 (Fortunato). A tutti i partecipanti verrà regalato un pallone minibasket.

Questi gli orari e le sedi degli Open days

Sabato ore 10.45-11.45 nati 2011-12 presso campo esterno Alzate Brianza

sabato ore 11-12 nati 2012-13 presso Oratorio Lipomo

sabato ore 14.30-15.30 nati 2010-11 presso Oratorio di Lipomo

Ma il SCB apre le porte anche alle atlete nate nel 2006-07-08-09 che volessero provare a svolgere un allenamento tra maggio e tutto giugno con le squadre biancorosse.

Questi giorni e orari

Martedì ore 18-19.30 palestra Lipomo

Venerdì ore 19.30-21 paletsra Montorfano

Intanto hanno ripreso gli allenamenti all’aperto gli SCOIATTOLI 2012-2013 che si ritrovano il sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.00, presso il campo esterno dell’Oratorio di Lipomo. Presso il campo esterno del Centro Sportivo di Alzate Brianza hanno ricominciato l’attività anche gli AQUILOTTI 2011-2012 ogni sabato mattina dalle ore 10.45 alle 11.45, Come detto dall’ 8 maggio sarà possibile provare gratuitamente contattando la società SCB.