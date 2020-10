Basket giovanile al via i corsi minibasket con il BTF ’92 Cantù

Basket giovanile aperta la stagione 2020/21 per i più piccoli cestisti del club brianzolo.

Nel panorama del basket giovanile brianzolo anche il Btf’92 Cntù ha ripreso l’attività per i più piccoli. In casa delle furie rosse infatti mentre la prima squadra sta lavorando agli ordini di coach Fabrizio Molteni per preparare l’esordio nel campionato di C femminile di sabato 24 ottobre su campo del Basket Como, ecco che la società canturina ha aperto i suoi corsi minibasket. Al grido di: “I love minibasketball” la società biancorossa ha aperto le lezioni per i bambini e bambine dai 5 agli 11 anni che si svolgeranno presso le palestre del Toto Caimi di Vighizzolo e del Fermi di Cantù. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un email a info@btf92.it oppure contattare gli organizzatori al tel 338985178.