Basket giovanile annullata la 19esima edizione del Cantù Basket Camp

Basket giovanile l’emergenza ha fatto sospendere un evento ormai tradizionale per i cestisti.

Basket giovanile saltano quest’anno sia il Day Camp che il Mountain Camp

Brutte notizie per il basket giovanile nostrano e per i tanti appassionati del camp estivi. Lo Staff del Cantù Basket Camp, Beppe Bosa e Antonio Sala in testa, ha comunicato con grande dispiacere la decisione di annullare entrambe le settimane di Camp, sia il Day Camp che il Mountain Camp in Valtellina previste per quest’estate perché non ci sono ancora le condizioni affinché si possano svolgere con sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Un vero peccato visto che dal 2002 il Cantù Basket Camp è diventato un appuntamento tradizionale per moltissimi giovani cestisti che per due settimane si sono sempre ritrovati per divertirsi e crescere seguiti da uno staff di allenatori di altissimo livello.

Il 19° Cantù Basket Camp 2020 si sarebbe dovuto svolgere con la prima settimana di Day Camp presso il centro sportivo “Toto Caimi” da lunedì 15 a sabato 20 giugno 2020, per bambini e bambine nati tra il 2007 e il 2014, per poi proseguire domenica 28 giugno e sabato 4 luglio 2020.in Valtellina con il Mountain Basket camp a Chiesa Valmalenco e Caspoggio per ragazzi/ee nati tra il 2002 e il 2012. Purtroppo tutto questo è rimandato all’estate 2021 come ha già confermato lo staff del CBC: “Ritorneremo nel 2021 e vi aspettiamo più carichi che mai!”