Basket giovanile Cermenate ha ospitato con successo anche il quadrangolare Under17 Sagapao 

Basket giovanile la società Virtus ha organizzato un altro torneo post season.

Basket giovanile la vittoria ha premiato HereYou Can Pavia davanti al Carate, 3° posto per i gialloblù locali davanti a Gallarate

In provincia il basket giovanile continua a scendere in campo regalando interessanti tornei post season. Ancora una volta fari puntati sul campo di Cermenate dove la società locale Virtus dopo le kermesse dedicate alle categorie Under19 e Under16 ha organizzato nei giorni scorsi un altro torneo, un quadrangolare under16 denominato Sagapao. Un quadrangolare che non ha deluso le attese e ha visto il successo della formazione pavese dell'Here You Can che dopo aver battuto in semifinale i padroni di casa della Virtus, in finalissima ha superato il Masters Carate Brianza. In precedenza nella finalina di consolazione invece vittoria della Sagapao Cermenate che ha regolato l'Ayers Gallarate.

I risultati delle semifinali Here You Can Pavia - Virtus Cermenate 79-53 Ayers Gallarate - Masters Carate 71-84

I risultati delle Finali Here You Can Pavia - Masters Carate 87-66 Virtus Cermenate - Ayers Gallarate 63-54