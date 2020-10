Basket giovanile che festa la prima amichevole per gli u15 Gold de Le Bocce a Chiasso

Basket giovanile test internazionale per il giovane team di Erba.

Basket giovanile la squadra di coach Sergio Del Vecchio ha affrontato e superato i pari età svizzeri della Sav Vacallo

Buone notizie per il basket giovanile nostrano che dopo aver ripreso su molti campi l’attività ora incomincia a giocare anche le prime amichevoli aspettando il via dei campionati 2020/21. Dopo 7 mesi di lockdown è toccato infatti agli Under 15 Gold de Le Bocce Erba tornare in campo e giocare la loro prima amichevole stagionale. Uno scrimmage addirittura internazionale per i ragazzi allenati da coach Sergio Del Vecchio che sono stai ospiti a Chiasso dei pari età della Sav Vacallo, storica società elvetica.

Dopo un’iniziale e comprensibile emozione, le due squadre hanno dato vita a una bella gara in campo mentre in panchina e fuori si sono rispettate le regole dei protocolli indossando la mascherina ogniqualvolta non si era in campo. Da segnalare che il primo canestro post lockdown della squadra U15 erbese è stato segnato da Matteo Binda. Per la cronaca Le Bocce si è imposta per 59-37 anche se mai come in questa occasione il risultato è stato secondario, la cosa più importante è stato finalmente tornare in campo e divertirsi giocando una gara vera.