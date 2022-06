Basket giovanile che successo anche il Torneo Edil Scavi a Cermenate

Basket giovanile è andata in archivio la kermesse della Virtus riservata agli under16 maschili.

Non ha deluso le attese un altro appuntamento del basket giovanile nostrano che è andato in scena sui campi della Virtus Cermenate che ha organizzato con successo il Torneo Edil Scavi riservato alla categoria Under16 maschile. Dopo una settimana di partite la vittoria ha premiato la Libertas Cernusco che in finalissima ha battuto Gallarate. Al quarto posto invece i Cucciago Bulls mentre i padroni di casa della Virtus si sono classificati sesti.

Risultati dei gironi eliminatori U16

Girone Blu Cucciago Bulls - Cernusco 58-62 Bollate- Basket Cernusco 47-65 Ardor Bollate - Cucciago Bulls 52-67

Girone Giallo Virtus Cermenate - Ayers Gallarate 59-75 Ayers Gallarate - APL Lissone 79-76 APL Lissone - Cermenate 82-62