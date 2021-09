Basket giovanile che successone il 1° "Trofeo del centenario" a Casnate

Basket giovanile nel weekend si sono svolte in provincia di Como tante iniziative per i piccoli cestisti.

Basket giovanile grandi adesioni anche all'Open day di Cermenate e ai corsi minibasket de Le Bocce Erba

Si è aperta la nuova stagione sportiva del basket giovanile lariano e in questo weekend si sono susseguite tante iniziative dedicate anche ai più piccoli cestisti. Minibasket protagonista quindi in tante palestre della nostra provincia.

Trofeo del Centenario di minibasket a Casnate

A Casnate con Bernate si è svolto l'atteso "Trofeo del centenario" di minibasket che in un primo tempo era stato previsto ai giardini a lago di Como ma poi spostato nel mitico impianto del Palasampiuetro per le avverse condizioni meteo. Sotto la regia della Pol. Comense e del settore minibasket Fip Como, con il patrocinio del Comune di Como assessorato allo sport, della federazione italiana pallacanestro e del CONI di Como, sabato pomeriggio si è svolta questa bella festa in contemporanea in tutta Italia. Una bella giornata di canestri e divertimento che dalle ore 14.30 è andata in scena sul mitico parquet di Casnate e che ha visto protagonisti tanti mini cestisti di molte società lariane.

OPEN-DAY MINIBASKET della Virtus Ceremnate Sabato mattina invece ha avuto grande successo l'open-day del minibasket organizzato dalla Virtus Cermenate e riservato ai nati 2015-16. Tantissimi i bambini che sono scesi in campo presso la palestra di Cermenate dove hanno potuto giocare, correre, saltare, tirare a canestro e divertirsi in compagnia! Una seconda giornata di Open day sarà organizzata dalla Virtus anche sabato 25 settembre con i seguenti orari: dalle 09:30 alle 10:30 (2015-16), dalle 10:30 alle 11:30 (2014), dalle 11:30 alle 12:30 (2013). Per informazioni: e-mail: comunicazione@virtuscermenate.it, responsabile minibasket Matteo Alberio tel 3497167775.

Open day minibasket a Erba

Sabato pomeriggio invece è andata in scena la seconda giornata dei corsi minibasket de Le Bocce Erba riservati a tutti i bambini/e nati dal 2011 al 2016. Tanta l'affluenza dei giovani cestisti presso la Casa della Gioventù di Erba che sarà teatro di un altro incontro tutto dedicato al minibasket anche sabato 25 settembre dalle ore 14.30 con i seguenti orari: ore 14.30 nati 2015-16: ore 15.30 nati 2013-14; ore 16.30 nati 2012; ore 17.30 nati 2011. Per informazioni Info@pallacanestrlebocce.it