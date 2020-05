Basket giovanile coach Manuel Cilio entra nello staff Le Bocce

Basket giovanile colpo di mercato messo a segno dalla Pallacanestro Erba.

Basket giovanile il tecnico comasco reduce dalla panchina di B a Teramo, si occuperà del settore giovanile granata

Colpo di marcato ad effetto nel basket giovanile nostrano. Le Bocce Erba infatti ha comunicato in queste ore di aver inserito nel suo staff tecnico un allenatore di assoluto livello ed esperienza quale Manuel Cilio. Cilio è reduce dall’esperienza in serie B sulla panchina gloriosa di Teramo e ora ha accolto con grande entusiasmo questa nuova proposta del club erbese.

Le prime parole di Manuel Cilio da neo tecnico Le Bocce

“Sono molto contento e carico per questa nuova avventura. Dopo la mezza stagione di Teramo l’idea era di riprendere sicuramente allenando almeno una squadra giovanile. Erba mi ha stupito per chiarezza e sicurezza delle idee sui programmi futuri in questo momento dove e’ quasi impossibile avere certezze. E l’entusiasmo trasmesso da Pippo Cammarota e Sergio Del Vecchio è stato contagioso, un grosso ringraziamento va a loro due, oltre che ad Enzo Bloise e il Presidente Alfredo Corti.

Non vedo l’ora di poter tornare in palestra a divertirmi con i ragazzi, mettendoci alle spalle questo terribile momento”.

Questo il comunicato ufficiale de Le Bocce Erba

La nostra Società è lieta di comunicare l’ingresso nel proprio Staff Tecnico del settore giovanile di Manuel Cilio.