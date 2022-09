Basket giovanile Cucciago, Cermenate e Sport Club Brianza Alzate inserite nel girone C regionale

Basket giovanile pubblicati i calendari del campionato Under15 Gold lombardo.

Basket giovanile l'8 ottobre debutteranno in trasferta sia Bulls che SCB, il 9 in casa toccherà alla Virtus che ospiterà il Campus Varese

La Fip Lombardia ha pubblicato i calendari validi per il campionato di basket giovanile per la categoria Under15 Gold che vedrà al via ben tre squadre nostrane nel girone C: Virtus Cermenate, Cucciago Bulls e Sport Club Brianza. Inizio del campionato previsto per l'8 ottobre con Bulls e SCB in trasferta mentre il giorno successivo toccherà ai gialloblù delle Virtus in casa contro il Campus Varese.

Questo il calendario completo del girone C delle tre lariane

1° turno Varese-Young Eagles-Cucciago andata 8/10, ritorno 25/11; Marnatese-SCB andata 8/10, ritorno 25/11; Cermenate-Campus Varese andata 9/10, ritorno 27/11

2° turno Cucciago-Marnatese andata 15/10, ritorno 4/12; SCB-Busto andata 15/10, ritorno 30/11; Robur Saronno-Cermenate andata 15/10, ritorno 4/12

3° turno Cucciago-Campus Varese andata 23/10, ritorno 10/12; Varese-Young Eagles-SCB andata 22/10, ritorno 10/12; Cermenate-Busto Arsizio andata 23/10, ritorno 10/12

4° turno SCB-Cucciago andata 29/10, ritorno 18/12; Cermenate-Varese Young Eagles andata 30/10, ritorno 17/12

5° turno Cucciago-Busto andata 6/11, ritorno 14/01; Campus Varese-SCB andata 15/11, ritorno 14/01; Marnatese-Cermenate andata 5/11, ritorno 15/12

6° turno Cermenate-Cucciago andata 13/11, ritorno 22/01; Robur Saronno-SCB andata 8/11, ritorno 21/01;

7° turno Cucciago-Robur Saronno andata 20/11, ritorno 28/01; SCB-Cermenate andata 19/11, ritorno 29/01