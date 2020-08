Basket giovanile da domani 25 agosto al via Progetto Giovani Cantù e Pol. Comense

Basket giovanile i vivai di alcune importanti società nostrane pronti a ripartire.

Basket giovanile torna in campo anche la cantera maschile e femminile del Basket Costa Masnaga

Vacanze ormai finite per gran parte del basket giovanile nostrano. Da domani, martedì 25 agosto, infatti tornano ad allenarsi molte squadre di alcuni dei più blasonati clubs lariani. A cominciare dal Progetto Giovani Cantù che apre i battenti; apripista sarà l’Under 18 Eccellenza di coach Mattia Costacurta, che toccherà il parquet del Caimi proprio domani martedì 25.

Poi, da lunedì 31 agosto, ripartenza a pieno ritmo per tutte le squadre con le uniche eccezioni per la serie C Silver e Under 16 Regionale, che si raduneranno in palestra a partire da martedì 1 settembre. Ma domani dopo sei mesi di stop, riparte l’attività giovanile maschile e femminile anche della Pol Comense 2015 così come quella del Basket Costa Masnaga giovanile con la squadra Under16 Elite diretta dal coach comasco Cosimo de Milo.