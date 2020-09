Basket giovanile dal 19 settembre apriranno anche i corsi Minibasket Le Bocce

Basket giovanile la Pallacanestro Erba è tornata in campo con tutte le sue squadre.

Basket giovanile un invito rivolto a tutti i bambini/e nati dal 2010 al 2015 al grido di “Giochiamo e cresciamo insieme”

Il movimento del basket giovanile nostrano ha ripreso l’attività un pò in tutta la provincia come è testimoniato dalla Casa della Gioventù di Erba dove stanno sudando e allenandosi tutte le formazioni del settore giovanile griffato Le Bocce e non solo la prima squadra di serie C Silver.

Senza dimenticare che anche il centro minibasket de Le Bocce, il fiore all’occhiello del club erbese, sta scaldando i motori con tutti i suoi istruttori già carichi e pronti ad aprire la nuova stagione e i nuovi corsi 2020/21. Il via ufficiale per i corsi minibasket Le Bocce verrà dato sabato 19 settembre al grido di “Giochiamo e cresciamo insieme. Doppio appuntamento presso la Casa della Gioventù alle ore 14.30 per i bambini/e nati nel 2011, alle ore 16 per i nati nel 2010; al PalaErba invece alle ore 14.45 i nati nel 2013/14/15 e alle ore 16 i nati nel 2012. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi a tel 031650904 o 031610037 oppure sul sito ufficiale www.pallacanestrolebocce.it, info@pallacanestrolebocce.it.