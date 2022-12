Basket giovanile: dopo due anni di stop sta per tornerà a Erba una manifestazione tradizionale.

Basket giovanile: dal 3 al 7 gennaio 2023 in campo il 13° Trofeo Gianluca Citterio

Dopo due anni di assenza, sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi e tradizionali per il basket giovanile nostrano. La Pallacanestro Le Bocce Erba infatti ha comunicato di aver organizzato l'edizione numero 13 del Trofeo Gianluca Citterio, un torneo giovanile diventato un classico appuntamento durante le festività e che, dopo lo stop forzato per la pandemia, quest'anno si svolgerà al PalaErba dal 3 al 7 gennaio e sarà riservato a due categorie maschili: under15 e under13. Due tornei che prevedono in entrambe le categorie due gironi da tre squadre ciascuno senza dimenticare che si giocherà anche un torneo 3contro3.

I gironi del torneo Under15

Girone A: Le Bocce Erba, Calolziocorte, Sport Club Brianza

Girone B: Morbegno, Lissone, Caluschese

I gironi del torneo Under13

Girone A: Le Bocce Erba, Masters Carate Brianza, Civatese

Girone B: Caluschese, Pescate, Albavilla