Basket giovanile dal 5 giugno minibasket GSV in tour con "Be player be lover"

Basket giovanile bella iniziativa sportiva e sociale promossa del GS Villa Guardia.

Basket giovanile una serie di tappe per i bambini tra i 6 e 12 anni che vogliano divertirsi tra canestri e natura

Nel panorama del basket giovabile nostrano sta per partire un progetto davvero interessante quanto innovativo. Merito di questa nuova iniziativa è del Gruppo Sportivo Villa Guardia che ha promosso, per questa estate, il progetto minibasket «Be player, Bee lover». Un progetto che porterà l'attività minibasket del GSV in tour sul territorio alla scoperta del basket ma anche della natura. per riattivare la socializzazione dei più giovani, particolarmente colpiti dallo stop forzato. Un’iniziativa che vuole infatti unire sport, socialità e conoscenza del territorio proponendo attività motorie e ludiche all’aperto, principalmente nei campi di basket presenti nei parchi pubblici, abbinate ad attività finalizzate alla cultura del rispetto dell’ambiente e di crescita sostenibile.

Ogni appuntamento sarà organizzato nel pieno rispetto dei protocolli sanitari in vigore. Il progetto si rivolge a bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni, residenti nei Comuni di Villa Guardia, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Colverde, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Grandate, Cassina Rizzardi, Luisago. In abbinamento alle attività ludico-sportive, durante il tour saranno proposti percorsi educativi e laboratori a tema organizzati insieme all’«Apicoltura Corti» di Villa Guardia. La prima tappa di questo tour del GSV scatterà sabato 5 giugno dalle ore 15 con un open day riservato a tutti i nati dal 2009 al 2015 invitati a intervenire presso il campo all’aperto della scuola primaria Don Milani in via Torino. Una giornata di giochi, sfide, natura e tanto divertimento per tutti. Sarà questa la prima tappa del tour che poi si fermerà nelle prossime settimane a Montano Lucino e anche a Grandate. Poi a luglio il primo open day a Villa Guardia e quindi a settembre, il secondo con laboratori e visita all’apicoltura. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono rivolgersi a basket@gsvillaguardia.it e info@gsvillaguardia.it oppure al tel. 3487997223 (Giulia).