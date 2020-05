Basket giovanile ecco i termini d’iscrizione dei campionati giovanili 2020/21

Basket giovanile prime comunicazioni della Federazione Pallacanestro verso la prossima stagione agonistica.

Basket Giovanile categoria maschili eccellenza entro 31/8, categorie femminili e regionali maschili entro 15/9, Under13 e U14 14 entro 30/9

Incomincia a prendere forma la nuova stagione della palla a spicchi italiana e anche quella del basket giovanile nostrano. In queste ultime ore sono infatti state rese note le date entro cui le società affiliate alla FIP dovranno completare le procedure di iscrizione ai vari campionati giovanili della stagione 2020/21.

Per i campionati giovanili maschili d’Eccellenza Under 15,Under16, Under18 e Under20: entro il 31 agosto 2020

Per i campionati giovanili maschili Elite e regionali Under 15, Under16, Under18 e Under20: entro il 15 settembre 2020

Per i campionati giovanili femminili Under 16, Under18 e Under20: entro il 15 settembre 2020

Per i campionati giovanili maschili e femminili Under 13 e Under14 (Regionali ed elite): entro e non oltre il 30 settembre 2020

Prime indicazioni molto utili anche alle tante società della provincia di Como che stanno già programmando la loro attività maschile e femminile in vista della ripartenza agonistica nella stagione 2020/21.