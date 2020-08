Basket giovanile entro il 31 agosto vanno inviate le iscrizioni per gli Under14 Elite maschili

Basket giovanile pubblicati i moduli d’iscrizione ai campionati giovanili da parte di Fip Lombardia.

Basket giovanile entro il 15 settembre vanno inviate le iscrizioni per gli Under13 Elite e tutte le categorie maschili Gold

Il basket giovanile nostrano scalda i motori. Mentre alcune squadre sono già tornate al lavoro in vista della nuova stagione agonistica il comitato fip lombardo ha pubblicato il modulo per la richiesta di ammissione ai campionati giovanili maschili gold per la categoria Under20, Under18, Under16, Under15 maschili e Under14 e Under13 elite maschili, I termini di scadenza sono fissati per il 31 agosto per gli U14 elite mentre per il 15 settembre per quanto riguarda U13 elite e tutti campionati giovanili GOLD sopracitati. Le iscrzini devono essere effettuate su fiponline. Molte le squadre lariane interessate a partecipare.alle suddette categorie nella stagione 2020/21.