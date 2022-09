Basket giovanile Erba e Cucciago inserite nel girone B debutteranno in trasferta ad inizio ottobre

Basket giovanile pubblicato il calendario del campionato Undder17 Gold lombardo.

Basket giovanile Le Bocce al via il 7 a Bollate mentre i Bulls esordiranno il giorno dopo a Seregno, derby al 4° turno

Scalda i motori il basket giovanile lariano che vede sempre più vicino il via dei vari campionati regionali. La Fip Lombardia ha infatti comunicato i calendari del campionato under17 Gold che nel girone B vede al via anche due squadre lariane: Le Bocce Erba e i Cucciago Bulls. Esordio per entrambe in trasferta: il 7 ottobre Erba sarà ospite dell'Ardor Bollate mentre l'8 ottobre toccherà ai tori di Cucciago rendere visita al Seregno. L'atteso derby è previsto invece per il 4° turno: andata a Cucciago il 29 ottobre , ritorno a Erba il 17 dicembre.

Il calendario del girone e B per le due lariane

1° turno Bollate-Erba andata 7/10, ritorno 26/11; Seregno-Cucciago andata 9/10, ritorno 27/11

2° turno Erba-Seregno andata 15/10, ritorno 3/12; Cucciago-Agrate andata 15/10, ritorno 3/12

3° turno Morbegno-Erba andata 22/10, ritorno 10/12; Bollate-Cucciago andata 22/10, ritorno 10/12

4° turno Cucciago-Erba andata 29/10, ritorno 17/12

5° turno Basket Costa-Erba andata 6/11, ritorno 14/01; Cucciago-Morbegno andata 5/11, ritorno 14/01

6° turno Erba-Sondrio andata 12/11, ritorno 21/01; Cucciago-Basket Costa andata 13/11, ritorno 21/01

7° turno Agrate-Erba andata 19/11, ritorno 28/01; Sondrio-Cucciago andata 19/11, ritorno 28/01