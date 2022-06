Basket giovanile GSV Under20 vince il Torneo Arcobaleno UISP e vola alle finali nazionali di Rimini

Basket giovanile buon momento per la sezione cestistica della società di Villa Guardia.

Basket giovanile la squadra diretta dal tandem Cantaluppi-Beretta ha battuto in finale sul campo amico la Masters Carate per 73-55

Fa festa il basket giovanile lariano e soprattutto la sezione pallacanestro del GS Villa Guardia. Il GSV infatti ha vinto la finale del Torneo Aucobaleno Uisp per la categoria Under20 battendo sul campo amico nell'ultimo incontro la quotata Masters Carate Brianza con il punteggio di 73-55. Una vittoria importante in un torneo che nella seconda fase del campionato Under 20, ha visto in campo anche delle squadre Senior. In finale, nel palazzetto amico di via Tevere, il GSV diretto da coach Beretta, in sostituzione dell'assente capo allenatore Cantaluppi, ha regolato come detto la temuta Masters Carate per la soddisfazione di tutto l'ambiente del club di Villa Guardia. "Questa vittoria è il coronamento di una stagione perfetta - commenta coach Roberto Cantaluppi - Abbiamo vinto tutte le partite della prima fase, contro le formazioni Under 20 poi nella seconda parte di stagione siamo cresciuti ulteriormente e siamo riusciti ad arrivare in fondo anche grazie al contributo di alcuni fuoriquota della nostra Promozione. Ora ci godiamo la vittoria e poi prepareremo le finali nazionali Uisp a cui siamo stati invitati e che saranno in programma a Rimini tra due settimane"!

Sa segnalare che i campionati Uisp hanno visto il GS Villa Guardia protagonista in questi giorni con altre squadre: gli Under18 sono arrivati secondi perdendo solo in finale contro i fortissimi Tigers Milano Arancio per 79-36; terzo posto invece per gli Under15 GSV che nel weekend hanno battuto nella finalina la Sanmaurense per 50-44 salendo così sul podio mentre la squadra Under19 è stata eliminata agli ottavi di finale playoff dal Social Osa Milano che si è imposta per 62-50.