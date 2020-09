Basket giovanile il GS Villa Guardia apre le porte del suo vivaio 2020/21

Basket giovanile domenica 27 settembre l’open day minibasket in casa GSV.

Basket giovanile inoltre il settore femminile del club sta cercando nuove cestiste nate nel 2003/06

Nel movimento del basket femminile nostrano il GS Villa Guardia ha aperto la nuova stagione cestistica con tante belle idee e rinnovate ambizioni sia con le squadre senior che con il suo settore giovanile. Porte aperte nel vivaio GSV tanto che la società ha organizzato per domenica 27 settembre un interessante Open day di minibasket per i giovanissimi e giovanissime appassionati di basket delle annate 2009/2010/2011/2012/2013/2014 sul parquet del Palazzetto dello sport di via Tevere. Per tutto il giorno, suddivisi in gruppi di massimo 16 atleti, il Minibasket GSV nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, svolgerà prove divertenti e allenamenti gratuiti a turni: è necessaria la prenotazione al numero di telefono 3487997223 oppure scrivendo alla casella e-mail info@gsvillaguardia.it.

Inoltre la sezione femmnile del basket GSV sta reclutando anche nuove cestite più grandicelle nate dal 2003 al 2006 da inserire nelle sue squadre che svolgeranno i campionati agonistici 2020/21. Per informazioni è possibile contattare il tel 3483000410 (Emanuele)