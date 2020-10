Basket giovanile il GSV cerca ancora minicestisti e apre le sue porte

Basket giovanile dopo il successo dell’Open day di minibasket a Villa Guardia.

Basket giovanile0 continua il reclutamento del club lariano presso il palazzetto di via Tevere

Ha avuto un gard1e successo l’open day di minibasket organizzato dal GS Villa Guardia sezione basket e che a visto al Palasport di via Tevere tanti giochi e divertimento per molti miniatleti nati dal 2009 al 2014 che hanno accolto l’invito del club lariano con grade entusiasmo. A distanza di una settimana da quell’appuntamento il GSV lancia un altro appello e tiene aperte le sue porte per nuove leve: “Te lo sei perso? Vuoi provare a giocare con noi? Scrivici a basket@gsvillaguardia.it!”.