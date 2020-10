Basket giovanile Il mondo SCB è costretto a fermarsi fino al 6 novembre

Basket giovanile comunicazione ufficiale dello Sport Club Brianza ai suoi tesserati.

Basket giovanile a seguito dell’ordinanza 620 sospesi allenamenti e campionati di tutti i gruppi squadra biancorossi

Il basket giovanile lariano come quello di tutta la Lombardia si è fermato e resterà così fino al 6 novembre per decisione della Regione al seguito dell’aggravarsi della situazione sanitaria per il Covid. Ancora una volta un brutto colpo per le società e gli appassionati lariani della palla a spicchi tra questi anche per lo Sport Club Brianza che da poco aveva ripreso l’attività con tutte le sue squadre e i suoi gruppi. La società brianzola ha così dovuto comunicare ai suoi tesserati a grade malincuore questo ennesimo stop forzato ma necessario.

Il Comuncato ufficiale dello Sport Club Brianza

“Informiamo che a seguito dell’Ordinanza n. 620 del 16/10/2020 emanata da Regione Lombardia, sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto dalla data odierna fino al 6 novembre. Con rammarico siamo quindi costretti a sospendere tutte le attività del settore giovanile e del minibasket. Durante queste 3 settimane la società organizzerà allenamenti online su piattaforma zoom.

Siamo tutti chiamati ad un nuovo importante sacrificio per il bene di tutti, ma siamo certi che presto torneremo piu forti che mai a giocare al nostro amato sport. I LOVE BASKETBALL”